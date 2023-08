Winterwetter und Sportanlässe beschäftigen Rega

Das erneut schöne Winterwochenende brachte der Rega ein reges Einsatzgeschehen. Über das Wochenende flogen die Einsatzcrews rund 80 Einsätze.

Die anhaltend guten Pistenverhältnisse, das schöne Wetter in höheren Lagen und der Nebel im Flachland trieben am Wochenende die Sportler in die Berge. Während am Samstag insbesondere in den östlichen Alpen viele Einsätze geflogen werden mussten, hatte die Rega-Einsatzzentrale am Sonntag im Berner Oberland viel zu tun. Der an schönen Wochenenden zusätzlich eingesetzte Helikopter „Rega 16“ wurde mehrmals für den Ernstfall aufgeboten.Am Sonntag leistete die Rega mit zusätzlichen Crews Pikettdienst zu Gunsten von sportlichen Grossanlässen. Am Engadin Skimarathon musste die Notfallärztin in einem Fall nach erfolglosen Reanimationsversuchen den Tod feststellen, nachdem sich bereits die Rettungskräfte von Rettung Oberengadin des Patienten angenommen hatten. An einem weiteren sportlichen Grossanlass, dem Skitouren-Wettkampf „Trisrotondo 2010“ im Valle Bedretto, leistete die Rega ebenfalls ein Einsatzpikett. Ausserdem wurde ein Teilnehmer des Skicross-Weltcups in Meiringen am frühen Sonntagnachmittag mit einer Armverletzung von der Einsatzcrew Wilderswil ins Spital geflogen. Am frühen Abend alarmierte eine Gruppe Schneeschuh-Wanderer mit Kind die Rega-Einsatzzentrale. Im dichter werdenden Nebel hatten sie sich im Gebiet Chinzig-Chulm nordöstlich von Bürglen UR entschieden, ihre Tour nicht mehr fortzusetzen und auf Hilfe zu warten. Zwei Bergretter der SAC-Rettungsstation Unterschächen machten sich unverzüglich auf den Weg, um die Schneeschuh-Wanderer aus ihrer misslichen Lage zu befreien und sie sicher ins Tal zu begleiten.

