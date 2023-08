Weitere Grossbestellung für Boeing und Airbus

An der Farnborough Air Show geht der Bestellungsreigen munter weiter, GECAS gibt eine Bestellung über 60 Airbus A320 und 40 Boeing 737-800 bekannt.

General Electric Capital Aviation Services ist der Bankableger von General Electric und beschäftigt sich mit dem Kauf und der anschliessenden Vermietung von Verkehrsflugzeugen. An dem ersten Tag der Farnborough Air Show gab GECAS eine Grossbestellung für Single Aisle Jets bekannt. In diesem Marktsegment teilen sich der europäische Flugzeugbauer Airbus und der amerikanische Flugzeugproduzent Boeing den Markt. Bei dieser Grossbestellung schien Airbus ein weiteres Mal bessere Karten gehabt zu haben als Boeing. GECAS entschied sich für den Kauf von weiteren 60 Jets aus der A320 Familie, Boeing wurde mit 40 Bestellungen für den 737-800 bedacht. Der Marktwert für die Airbus Maschinen beläuft sich auf mehr als drei Milliarden US Dollar, auch die Maschinen von Boeing entsprechen einem Auftragswert von rund zweieinhalb Milliarden US Dollar.