Weitere Boeing 737 MAX für Malaysia Airlines

Boeing 737 MAX Malaysia Airlines (Foto: Malaysia Airlines)

Boeing und die Malaysia Aviation Group gaben heute die Bestellung von 18 Boeing 737-8 und 12 Boeing 737-10 bekannt.

Mit diesen zusätzlichen Boeing 737 MAX soll die Flotte von Malaysia Airlines mit treibstoffeffizienteren Flugzeugen ergänzt und erneuert werden. Die Bestellung hat Boeing bereits im Januar in das Auftragsbuch unter nicht namentlich genannten Kunden aufgenommen.

Die Boeing 737 bildet seit der Einführung der ersten Boeing 737-100 im Jahr 1969 fast 60 Jahre lang das Rückgrat der Schmalrumpfflotte von Malaysia Airlines. Malaysia Airlines hat seitdem nahezu jede Variante der Boeing 737 Familie im Einsatz und wird dieses Erbe mit der jüngsten Bestellung der Boeing 737 MAX fortsetzen.

Mit mehr als 50 Boeing 737 Verkehrsflugzeugen in der Flotte von Malaysia Airlines bietet die Einführung zusätzlicher Boeing 737-8 und Boeing 737-10 operative Kommunalität und die beste Wirtschaftlichkeit pro Sitzplatz in ihrer Klasse an. Mit den neuen Boeing 737 MAX Maschinen werden der Treibstoffverbrauch und die Emissionen um 20 Prozent reduziert.

Der Passagierflugverkehr in Südostasien wird sich in den nächsten 20 Jahren mehr als verdreifachen, wie Boeings Commercial Market Outlook, die langfristige Nachfrageprognose des Unternehmens nach Verkehrsflugzeugen und -dienstleistungen, prognostiziert. Von den voraussichtlich über 4.700 neuen Flugzeugen, die bis 2043 an die Betreiber der Region ausgeliefert werden, werden fast 80 Prozent Schmalrumpfflugzeuge sein, wie beispielsweise die Boeing 737 MAX-Familie.