Frankfurt erwartet hohen Reiseverkehr

Flughafen Frankfurt (Foto: Fraport)

Anfang Juli beginnen in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland die Sommerferien und damit für viele Familien die Urlaubszeit, der Flughafen Frankfurt erwartet viele Passagiere.

Aufgrund des zur Ferienzeit deutlich erhöhten Passagieraufkommens von bis zu 210.000 Fluggästen täglich, empfiehlt Flughafenbetreiber Fraport eine frühzeitige Anreise zum Airport – auch für Geschäftsreisende. Passagiere sollten sich generell spätestens zweieinhalb Stunden vor dem Abflug an ihren Check-in Schaltern einfinden.

Vor Reiseantritt lohnt sich ein Blick ins Internet. Unter www.frankfurt-airport.com sind neben den Schalternummern der Airlines viele weitere sinnvolle Hinweise und Planungshilfen abrufbar, um unnötigen Stress zu Beginn des Urlaubs zu vermeiden und den Aufenthalt am Airport erlebnisreich zu gestalten. Das umfangreiche Informationsangebot gibt es natürlich auch für unterwegs – die Frankfurt Airport App steht kostenlos zum Download zur Verfügung.

Viele Reiseprozesse lassen sich schon von zu Hause aus regeln oder vorbereiten: für den Flug einchecken, zusätzliche Services buchen, Pass- und Zollformalitäten klären und – vor allem – richtig packen. Der optimale Parkplatz lässt sich bis zu 24 Stunden vor Abreise reservieren und vorausbezahlen und mit der mobilen Parkkarte finden. Familien, Fluggäste mit eingeschränkter Mobilität sowie Passagiere mit Tieren erhalten hier wertvolle Anregungen. Lagepläne, Restaurant-, Shopping-, und Erlebnistipps für die Zeit vor dem Abflug runden das Informationsangebot ab. Übrigens: Passagiere können das WLAN des Airports rund um die Uhr gratis nutzen.

Reisende mit kleinen Kindern profitieren insbesondere vom kostenfreien Buggy-Verleih des Airports und von den zahlreichen Kinderspielflächen. Zudem gibt es im Terminal 1 in den Flugsteigen A und Z eine Gaming World mit Computerspielen, welche die Wartezeit spannend verkürzen. Das Angebot ist für die ganze Familie geeignet und kostenlos nutzbar.

Wer sich vor der Reise nach einem Moment der Ruhe und Entspannung sehnt, kann im Flugsteig Z den neuen Raum der Stille aufsuchen oder in einem der beiden Yoga-Räume meditieren.

Fraport AG