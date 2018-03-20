Frankfurt erwartet regen Osterverkehr

Flughafen Frankfurt (Foto: Fraport)

Nächste Woche beginnt mit den Osterferien in Hessen und in einigen anderen Bundesländern die erste große Reisewelle des Jahres am Flughafen Frankfurt.

Aufgrund des zur Ferienzeit deutlich erhöhten Passagieraufkommens von bis zu 205.000 Fluggästen pro Tag empfiehlt Flughafenbetreiber Fraport eine frühzeitige Anreise zum Airport. Passagiere sollten sich spätestens zweieinhalb Stunden vor dem Abflug am Flughafen einfinden, um einen entspannten Urlaubsstart ganz ohne Hektik zu genießen. Vor Reiseantritt lohnt sich ein Blick ins Internet. Schalternummern der Airlines und viele weitere sinnvolle Hinweise und Planungshilfen online abrufbar, um den Aufenthalt am Flughafen bequem und effizient zu erledigen. Das Informationsangebot gibt es auch für unterwegs – die Frankfurt Airport App steht kostenlos zum Download zur Verfügung.

Kleinigkeiten, die helfen können

Vieles lässt sich bereits von zu Hause aus regeln: für den Flug einchecken, Pass- und Zollformalitäten klären, den optimalen Parkplatz finden, zusätzliche Services buchen und – vor allem – richtig packen. Wertvolle Anregungen erhalten insbesondere Reisende mit Kindern, Fluggäste mit eingeschränkter Mobilität sowie Passagiere mit Tieren. Lagepläne, Restaurant-, Shopping- und Erlebnistipps für die Zeit vor dem Abflug runden das Informationsangebot ab.

Reisende mit kleinen Kindern profitieren insbesondere vom kostenfreien Buggyverleih des Flughafens und von den zahlreichen Kinderspielflächen. Zudem gibt es in den Terminals auch zahlreiche Angebote je nach Lust und Laune für die gesamte Familie, von der Movie World und Gaming World über die Yoga-Räume bis hin zum Raum der Stille.

Für Fluggäste, die ins Warme fliegen und ohne Ballast starten wollen, bietet sich der Wintermantel-Aufbewahrungsservice an. Für 50 Cent pro Tag und Stück sind Jacken und Mäntel bei der Gepäckaufbewahrung am Flughafen gut aufgehoben, wo sie direkt nach dem Urlaub wieder abgeholt werden können. Alle wichtigen Tipps und Service-Informationen für einen entspannten Reisestart und angenehmen Zeitvertreib vor dem Abflug finden Fluggäste auf der Reise-Homepage, im Service-Shop sowie über die Social-Media-Kanäle auf Twitter, Facebook, Instagram und YouTube.

Verkehrshinweis zur Anreise zum Flughafen

Während der hessischen Osterferien kommt es im Rhein-Main-Gebiet aufgrund der Sperrung des Frankfurter S-Bahn-Tunnels zu Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr, von der auch die An- und Abreise zum und vom Flughafen Frankfurt betroffen sein werden. Weitere Informationen zu Ersatzfahrplänen und Ausweichmöglichkeiten finden Sie etwa hier rmv.de.

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