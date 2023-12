Weihnachtsstimmung über den Wolken mit Emirates

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Die schönste Zeit des Jahres an Bord genießen: Emirates wünscht allen Passagieren ein frohes Weihnachtsfest und lädt den ganzen Dezember zu einem Hauch von Festtagsstimmung über den Wolken ein.

Auch in diesem Jahr stehen an Bord festliche Speisen und traditionelle Leckereien für die eine Million Fluggäste im Dezember bereit. In den Flughafen-Lounges in Dubai und Deutschland warten ebenfalls weihnachtliche Überraschungen auf die Passagiere.

Festliche Gerichte in den Emirates Lounges in Dubai

Passagiere, die über die Feiertage zu Familie und Freunden fliegen, können sich bei Emirates vor dem Einsteigen mit festlichen Speisen verwöhnen lassen. In den Lounges der First und Business Class am Flughafen Dubai wird gebratene Truthahnbrust mit Jus und Preiselbeersauce serviert, dazu glasierte Maronen, Rosenkohl und Kartoffeln. In den Lounges der First Class gibt es eine Auswahl an winterlichen Desserts: Traditioneller Stollen, köstliche Fruchtpasteten mit Vanillesosse, Johannisbeer-Käsekuchen und zartschmelzende Zimt-Profiteroles. In den Lounges der Business Class wird ebenfalls ein Weihnachtsessen serviert, zusammen mit verlockenden Desserts wie einem Sauerkirsch-Confit, Fürchtekuchen, Apfelkuchen mit Lebkucheneis, Birnen-Schokoladenkuchen mit Ingwergewürz, Zitrus-Mandarinen-Confit oder einem erfrischenden Cranberry-Sorbet. Wer mag kann es sich ausserdem mit einem Lebkuchen-Latte oder einem Toffee-Nuss-Mokka gemütlich machen.

Zudem werden in den Lounges der Dilmahs Weihnachts-Eistee, Cocktails und Mocktails und die eigens von Emirates kreierten Drinks Holly Jolly Christmas, Red Nosed Rudolph und Jack Frost serviert, sowie festlich aromatisierte Wasser von Evian und Perrier. Ausserdem können sich Gäste mit Moet ice Imperial und Moet ice imperial Rose einen prickelnden Start in die Feiertage gönnen. Rund um den Globus werden in den Emirates Lounges ebenfalls regionale festliche Leckereien angeboten.

Weihnachten an Bord von Emirates (Foto: Emirates)

Fröhliche Weihnachten auch an Bord

Während des gesamten Monats Dezember serviert Emirates auf ausgewählten Strecken in allen Kabinen festliche Mahlzeiten und Snacks. Passagiere der First, Business und Premium Economy Class können sich mit klassischen Weihnachtsgerichten verwöhnen lassen, von in Zitrone und Kräutern marinierten Riesengarnelen bis hin zu Graved Lachs mit Ingwer, kandierten Orangen und Sevruga-Kaviar. In allen Kabinenklassen wird ein festliches Hauptgericht serviert - gebratener Truthahn mit Jus, glasierte Maronen, geschmorter Rotkohl, gebratener Kürbis, gedünsteter Rosenkohl und cremiges Kartoffelgratin. Zum Dessert reicht die Airline eine Auswahl an köstlichen Speisen, darunter Weihnachtspudding mit Crème anglaise, weisser Schokoladenkuchen mit Himbeerquark und gewürzter Preiselbeerkuchen. Für die Passagiere der Economy Class gibt es ausserdem ein schmackhaftes Weihnachtsmenü mit gebratener Truthahn- oder Hühnerroulade mit Kastanienfüllung, Röstkartoffeln mit Petersilie, einem Medley aus saisonalem Gemüse, gefolgt von einem köstlichen Früchtekuchen mit Orangensauce.

Weihnachtsmenue bei Emirates First Class (Foto: Emirates)

Im Dezember erhalten Gäste der First und Business Class einen Erdbeer-Willkommensdrink und in der First Class zudem einen kleinen Weihnachtsmann aus Erdbeeren und weisser Schokoladencreme. Vom 17. bis 26. Dezember wird Emirates-Gästen an Bord aller Klassen eine festliche heisse Schokolade mit Marshmallows serviert und First Class-Passagiere können sich für ein Glas Glühwein entscheiden. Vom 24. bis 26. Dezember gibt es in den verschiedenen Kabinenklassen kleine Geschenke wie Pistazien- und Himbeer-Profiteroles, Trüffel aus dunkler Schokolade und Lebkuchen.

Weihnachtsmenue bei Emirates für Kinder (Foto: Emirates)

In der A380-Bordlounge können Gäste, die von Dubai abfliegen, bei duftendem Glühwein oder heisser Schokolade entspannen und Fruchtpasteten, Stollen, Panettone, Weihnachtsgebäck sowie Mandarinen und Maronen, Biscotti und Zuckerstangen geniessen. In diesem Jahr können Besucher der Onboard-Lounge auch ein Weihnachtssandwich mit Truthahn, Roastbeef, Cheddar-Käse, Cranberry-Sauce und Chili-Tomaten-Relish bestellen.

Orthodoxe Weihnachten mit Emirates

Vom 20. Dezember bis zum 8. Januar feiert Emirates das orthodoxe Weihnachtsfest auf Flügen von Russland, Ägypten und Äthiopien nach Dubai und zurück. First Class-Passagiere werden mit Graved Lachs mit Ingwer und kandierten Orangen oder einem Garnelencocktail verwöhnt, gefolgt von gebratener Ente mit Orangen-Thymian-Jus, Fondantkartoffeln und gedünstetem Baby-Brokkoli sowie einem Dessert aus klassischem Weihnachtspudding mit Crème anglaise oder Brot- und Butterpudding. Gäste der Business Class kommen in den Genuss eines Menüs aus gebratener Ente, russischem Kartoffelsalat zur Vorspeise und einem Preiselbeerkuchen mit weisser Schokolade oder gewürztem Preiselbeer-Käsekuchen zum Dessert. Economy-Class-Passagieren wird zur Vorspeise ein russischer Kartoffelsalat serviert, gefolgt von Putenroulade oder Rindergeschnetzeltem nach Stroganoff-Art. Zum Abschluss gibt es einen saftigen Früchtekuchen in Orangensauce. Am 1. Januar serviert Emirates ausserdem heisse Schokolade oder Glühwein sowie einige weitere festliche Leckereien.

Festtagsstimmung mit ice

Dieses Jahr haben Emirates-Passagiere die Wahl zwischen 39 Weihnachtsfilmen an Bord des preisgekrönten Bordunterhaltungsprogramms ice, darunter neue Filme wie How to Ruin the Holidays, Weihnachten mit den Campbells und Mistletoe Ranch - Wo das Herz wohnt, aber auch Klassiker wie Last Christmas, Liebe braucht keine Ferien, Buddy der Weihnachtself, Der Polarexpress und sogar Rudolph mit der roten Nase von 1964. Zudem gibt es 19 weihnachtliche Fernsehsendungen und Feiertagsspecials, darunter das Weihnachts-Special von Das Büro, Mariah Carey: Merry Christmas to All!, Dolly Parton's Mountain Magic Christmas und The Great Christmas Bake Off. Kinder freuen sich auf Drachenzähmen leicht gemacht: Die guten alten Zeiten, Fröhliches Madagascar, Kung Fu Panda - Ein schlagfertiges Winterfest und Das Doc McStuffins Weihnachtsspecial. Für diejenigen, die sich musikalisch auf die Weihnachtszeit einstimmen möchten, gibt es 26 Alben mit Weihnachtsmusik von Künstlern wie Ariana Grande, Andrea Bocelli, Micheal Bublé, Sia, Frank Sinatra, Elvis Presley, Ella Fitzgerald und anderen.

Die Saison des Schenkens

Wer noch nicht alle Geschenke beisammen hat, sichert sich mit EmiratesRED noch einige Last-Minute-Schnäppchen, denn von 15. bis 18. Dezember erhalten Emirates-Kunden 15 Prozent Rabatt, wenn sie mindestens für 150 US-Dollar einkaufen. Zu den neuen Luxusprodukten von EmiratesRED gehören Geschenke der Firmen Creed Carmina, Loewe Esencia, die Seiko Sport Automatic Watch und die Luminox Leatherback Watch, die berühmte La Mer The Moisturizing Cream und das Dr. Levy - Contour Pro Sculpting Set, sowie die neuen Bowers & Wilkins Pi7 S2 Earbuds. Der EmiratesRED Pre-order-Service ist auf den meisten Flügen verfügbar und ermöglicht es Passagieren ab 21 Tagen, bis 40 Stunden vor ihrem Flug einzukaufen, beim Checkout ihre Flugdaten anzugeben und die Bestellung dann während des Fluges vom Kabinenpersonal direkt an ihren Sitzplatz geliefert zu bekommen.

Im offiziellen Emirates-Shop sind eine Reihe von weihnachtlichen Andenken erhältlich. Die Weihnachtskollektion 2023 umfasst Taschen, Tassen, Kamelmilch-Seifen mit dem Duft von Maulbeerfrüchten, Emirates-Weihnachtspullis und passenden Pyjamas für die ganze Familie, Weihnachtsdekoration und Grusskarten. Passagiere können ihre Skywards-Meilen für Einkäufe im Online-Shop nutzen.

Mit der Emirates Airline-Stiftung feiern Passagiere die wahre Bedeutung von Weihnachten und setzen sich für die Verbesserung der Lebensumstände von benachteiligten Kindern ein. Emirates-Gäste können auf jedem Flug in jeder beliebigen Währung spenden, indem sie den Umschlag in der Sitztasche nutzen oder per Kreditkarte, Scheck oder Banküberweisung spenden - an Bord oder von zu Hause aus. Die Stiftung akzeptiert auch Skywards-Meilen, wobei 95 Prozent der Spenden direkt in die Unterstützung von Kindern in Not fliessen.

Emirates