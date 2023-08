Wataniya wird 1 Jahr alt

Wataniya Airways, Kuwaits Premium Airline durfte in ihrem ersten Jahr 250.000 Passagiere auf ihren Flügen begrüssen.

Die Airline markiert mit ihrem einjährigen Jubiläum einen Meilenstein in ihrem rasanten Wachstum und feierte diesen mit einer Zeremonie am Kuwait International Airport. Ausserdem bedankt sie sich bei ihren Kunden mit Spezialangeboten, beispielsweise vergibt sie an einem Tag 11.000 Sitze zu US$38 und schenkt ihren First Class Kunden bei Buchung an einem bestimmten Tag ein First Class Ticket. Im ersten Jahr transportierte Wataniya Airways mehr als eine Viertelmillion Gäste innerhalb ihres Netzwerkes mit acht Destinationen im Mittleren Osten. Die Airline betreibt eine Flotte von vier umgebauten A320 Flugzeugen und soll in diesem Jahr drei weitere Maschinen erhalten.