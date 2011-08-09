Garuda kauft weitere Airbus Jets

Indonesiens Flag Carrier Garuda hat bei Airbus 25 Single Aisle Jets aus der A320 Familie bestellt, die Kaufabsichtserklärung wurde an der Paris Air Show 2011 bekannt gegeben.

Garuda Indonesia ist für die Verkehrsflugzeuge aus der A320 Familie ein Neukunde, die Airline aus Indonesien betreibt jedoch bereits Airbus A330 Langstreckenjets. Der neue Auftrag umfasst fünfzehn Airbus A320 und zehn Airbus A320neo. Garuda wird die neuen Airbus Kurz- bis Mittelstreckenjets von ihrer Billigtochter Citilink betreiben lassen. Citilink fliegt heute auf Boeing 737 Maschinen.