Comlux bestellt Airbus ACJ321

Anlässlich der Dubai Airshow gab Comlux den Kauf eines Businessjets vom Typ Airbus ACJ321 bekannt.

Die Schweizer Bedarfsfluggesellschaft für Luxusflüge betreibt bereits Maschinen vom Typ ACJ318, ACJ319 und ACJ320. Mit diesem Auftrag erweitert Comlux ihre Flotte um das grösste Luxusflugzeug aus der A320 Baureihe. Das Flugzeug wird 2013 übernommen und der Kabinenausbau wird Comlux America vornehmen. Das Muster wird mit CFM56-5B Triebwerken von CFM International ausgestattet.