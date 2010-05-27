South African kauft weitere Airbus Maschinen

Der Flag Carrier aus Südafrika hat sich entschieden weitere fünf Airbus A320 Kurzstreckenjets zu kaufen.

South African Airways stockt mit dieser Bestellung die Airbus Kurz- und Mittelstreckenflotte von 15 auf 20 Maschinen aus der A320 Familie auf. Die neuen A320 werden mit IAE V2500 Triebwerken ausgerüstet sein und ab 2013 ausgeliefert werden. South African Airways betreibt bereits 11 Airbus A319, sechs Airbus A340-200, sechs Airbus A340-300 und neun Airbus A340-600.