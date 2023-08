Virgin will Hauptstrecken von bmi

Virgin Atlantic Airways ist nicht daran interessiert, bmi regional oder bmibaby zu übernehmen, sie verhandelt mit Lufthansa lediglich um den Kurzstrecken-Betrieb der Airline.

Virgin Atlantic Airways ist nicht daran interessiert, bmi regional oder bmibaby zu übernehmen, sie verhandelt mit Lufthansa lediglich über den Kurzstrecken-Betrieb der Airline.