Eurowings Discover fliegt

Eurowings Discover Airbus A330 (Foto: LH Group)

Die Lufthansa Tochter Eurowings Discover wird trotz des Pilotenstreiks bei Lufthansa heute, den 2. September 2022, alle Flüge planmässig durchführen.

Trotz des heutigen Streiks bei Lufthansa finden alle Flüge von Eurowings Discover (4Y) wie geplant statt. Dazu zählen neben allen Flügen mit 4Y-Flugnummer auch die Flüge mit den Lufthansa-Flugnummern LH4200 – LH4499. Es handelt sich dabei um Flüge, die standardmäßig von Eurowings Discover durchgeführt werden.

Reisenden, deren Zubringerflug mit Lufthansa nach Frankfurt und München nicht stattfindet, empfehlen wir die Anreise per Bahn, Bus oder Auto, um dann in Frankfurt oder München ihren Eurowings Discover Flug wahrnehmen zu können.

Reisende können sich jederzeit auf der Lufthansa Website und in der Lufthansa App über den Flugstatus ihres Eurowings Disccover Fluges informieren.

Eurowings