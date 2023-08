Verkehr auf Abu Dhabi Flughafen ansteigend

Der internationale Flughafen in Abu Dhabi hat für den August eine Zunahme des Passagierverkehrs um 22,9% vermeldet.

Insgesamt 869.868 Passagiere sah der Flughafen im letzten Monat, im letzten Jahr waren es 707.671 gewesen. In den ersten acht Monaten nutzten 5.962.175 Personen die Einrichtungen des Abu Dhabi International Airport, 34,3% mehr als in derselben Periode des Vorjahres. Die grössten Passagieranstiege konnten bei den Flügen in und aus anderen Golfländern vermeldet werden, wie bei Bahrain (+44,4%), Oman (+33,1%), Qatar (+35,2%) und Saudi Arabien (+18,3%).