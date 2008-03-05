Silverjet mit starker Auslastung im Februar

Die All-Business-Class Fluggesellschaft Silverjet weist gute Zahlen im Passagierverkehr für Februar aus.

Die Auslastung stieg um 10% auf 65%. Hauptursache dafür ist die neue Dubai Strecke, welche meist weit im Voraus und von regelmässig wiederkehrenden Kunden gebucht wird. Auch die starke Betriebsleistung hat diese Entwicklung unterstützt, immerhin ist Silverjet nun bereits während zweier Monate in Folge die pünktlichste Airline, mit 87% On-Time Abflügen im Februar. Die Airline ist denn auch zuversichtlich und und strebt für den nächsten Monat einen erstmaligen Gewinn an.