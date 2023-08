SilverJet gibt auf

Nach MaxJet und EOS muss nun auch SilverJet ihr All Business Class Modell ab London aufgeben.

Der letzte Flug mit SilverJet hob heute von Dubai nach London ab. SilverJet versuchte vergebens neues Geld aufzutreiben. Heute lässt die Liquiditätssituation einen weiteren Flugbetrieb nicht mehr zu. Das All Business Class Modell scheint bei den Neueinsteigern scheinbar nicht zu funktionieren. Die Einstiegskosten, in diesen hart umkämpften Markt für besser zahlende Passagiere, wurden von allen drei Airlines, die ab London mit diesem Konzept ins Rennen gingen, unterschätzt. Anzufügen ist, dass der Geschäftsreisemarkt ab London weltweit am besten läuft.