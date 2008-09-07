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Irak will F-16 kaufen

07.09.2008 RK
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Die irakische Luftwaffe möchte ältere F-16 Kampfflugzeuge kaufen. Die Iraker möchten vorerst 36 F-16 aus US Beständen kaufen.

Ältere Maschinen könnten bereits zu einem Systempreis von 50 Millionen Dollar gekauft werden. Die neusten Varianten werden momentan zu einem Preis von rund 75 Millionen US Dollar gehandelt. Irak will ältere F-16 aus Beständen der amerikanischen Luftwaffe erstehen. Die irakische Armee rechnet mit einer Ausbildungszeit von rund fünf Jahren, bis die modernen Waffensysteme effektiv eingesetzt werden könnten.
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