Taiwan will F-16C Kampfjets kaufen

Seit 12 Jahren möchte Taiwan moderne F-16C/D Kampfjets von Lockheed Martin kaufen, jetzt unternimmt die Inselrepublik einen neuen Anlauf.

Taiwan wird von China seit Jahrzehnten als abtrünnige Republik angeschaut, deshalb fühlt sich National China von ihrem grossen Nachbarn bedroht und probiert im Rüstungssektor immer auf dem neusten Stand zu sein. Seit 12 Jahren bemüht sich Taiwan neue F-16C/D Fighting Falcons zu kaufen um ihren Bestand von 150 älteren F-16A/B zu verstärken. Die 34 Jahre alten F-5 Kampfjets sind schon längst überfällig, nun unternimmt Taiwan einen neuen Anlauf um moderne Fighting Falcons aus den USA zu beziehen und hofft bei der Obama Administration auf Gehör zu stossen. National China beabsichtigt 66 F-16C/D Jets der modernsten Generation im Wert von 4,9 Milliarden US Dollar beschaffen zu können.