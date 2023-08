London City Airport mit mehr Passagieren

Im letzten Jahr benutzten 3,3 Millionen Passagiere den Stadtflughafen von London, dies entspricht einer Zunahme von 12 Prozent.

Selbst im Dezember verzeichnete London City Airport ein Passagierwachstum von 10 Prozentpunkten. Im Berichtsmonat benutzten 239.025 Fluggäste den Flughafen in den alten Hafendocks von London. Trotz der Bankenkrise konnte der zentrumsnahe Flughafen im 2008 das beste Jahr in seiner Geschichte erleben. Die Geschäftsleitung von London City Airport zeigt sich in der Prognose für 2009 vorsichtig optimistisch, sieht sich für die Zukunft jedoch sehr gut positioniert. Link: London City Airport Link: Herausforderung für die Piloten, Anflug auf den Stadtflughafen in London.