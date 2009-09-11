Heathrow meldet Rekordzahlen

London Heathrow kann im Monat August die besten Passagierzahlen aller BAA Flughäfen ausweisen.

Insgesamt fertigte der Flughafen 6,4 Millionen Passagiere ab, 0,3 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Neben den verbesserten Terminal Anlagen half auch der tiefe Wert des Britischen Pfunds gegenüber dem Dollar die Passagierzahlen in die Höhe zu treiben. Trotz des guten Resultates zeigt die Bilanz der sieben Airports unter BAA ein gemischtes Bild. Im Juli fiel die Gesamtzahl der Passagiere um 2,4 Prozent, im August ging der Verkehr um 3,1 Prozent zurück. Hingegen verschlechterte sich der Cargoverkehr nur noch um moderate 7,5 Prozent im Vergleich zum August 2008. BAA meldete für das erste Halbjahr 2009 einen Verlust vor Steuern von 545,7 Millionen Britische Pfund.