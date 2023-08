Mit dem Airbus A318 von London City nach New York

British Airways wird ab September den London City Airport mit New York JFK verbinden. Zum Einsatz werden zwei Airbus A318 Flugzeuge kommen.

Trotz dem Einbruch bei den besser zahlenden Businesskunden wird British Airways ab dem 29. September 2009 von Londons Stadtflughafen direkt nach New York JFK verkehren. Eigens für diese Strecke kaufte der englische Flag Carrier zwei Airbus A318 Maschinen, die mit 32 Passagiersitzen ausgelegt werden. Der Flug wird zweimal täglich vom City Airport London über Shannon nach New York geführt. Der Hinflug kann nicht direkt erfolgen, weil die Piste auf dem Stadtflughafen von London sehr kurz ist und daher nicht genug Treibstoff getankt werden kann, so muss ein Tankstopp in Irland gemacht werden, hier kann British Airways auch gerade die Einreiseformalitäten für die USA erledigen. Der Rückflug wird ohne Zwischenhalt möglich sein. Fluggastscheine werden seit dem 23. Juni verkauft. Link: Reportage über den Anflug und die Landung auf den Stadtflughafen von London.