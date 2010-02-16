Cathay publiziert Januarzahlen

Cathay Pacific Airways hat ihre Verkehrszahlen für den vergangenen Monat analysiert und eine leichte Zunahme des Passagiervolumens festgestellt.

Im Januar transportierten Cathay Pacific und Dragonair zusammen 2.100.354 Passagiere, 0,4 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Auslastung stieg um 4,3 Prozentpunkte und erreichte 83,8 Prozent, während die Kapazität um 3,6 Prozent reduziert wurde. Insgesamt verluden die beiden Airlines 132.586 Tonnen Cargo und Post, 31,1 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor, der Ladefaktor verbesserte sich dementsprechend um 15,8 Prozentpunkte auf 74,9 Prozent. Die Kapazität sank um 0,9 Prozent.