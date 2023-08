Update zu dem Boeing 787 Dreamliner und Boeing 747-8

Boeing macht weiterhin stetigen Fortschritt bei seinen größten zivilen Entwicklungsprogrammen, dem Boeing 787 Dreamliner und dem Boeing 747-8.

Pat Shanahan, Vice President für Flugzeugprogramme bei Boeing Commercial Airplanes, berichtete auf der 48. Internationalen Luftfahrtmesse in Paris über den Fortschritt und bestätigte, dass diese beiden neuen Flugzeuge noch in diesem Jahr zum Erstflug abheben werden. Der Jungfernflug des Boeing 787 Dreamliner wird noch in diesem Monat erwartet und der Boeing 747-8-Frachter wird bis Ende Jahr zum Erstflug abgehoben haben. Im Hinblick auf den anstehenden Erstflug des 787 Dreamliner sagte Shanahan: "Wir bereiten uns nun auf die Durchführung der letzten Tests vor, um zu verifizieren, dass der Dreamliner vollständig bereit ist für das Flugtestprogramm. Nach den letzten Testläufen an den Standplätzen werden die Rolltests durchgeführt und nach diesen kann das Flugzeug sorglos zum Erstflug abheben. Das wird ein intensiver emotionaler Tag für alle an der Erreichung dieses wichtigen Meilensteins Beteiligten." Auch der 747-8-Frachter und die Intercontinental machen Fortschritte beim Engineering und der Endmontage in Everett (US-Bundesstaat Washington). Die ersten vier 747-8F Frachter befinden sich im Fabrikationsbetrieb in verschiedenen Stadien des Zusammenbaus. Der erste 747-8F Frachter ist zu mehr als 50 Prozent endmontiert. Bei der 747-8 Intercontinental sind mehr als 30 Prozent des Detaildesigns festgelegt. "Und das Engineering an dem Flugzeug ist besser als geplant", sagte Shanahan. Während die beiden Entwicklungsprogramme beachtliche Aufmerksamkeit erfahren, betonte Shanahan, dass die Verbesserung des Produktionsablaufs der 777, 737, 767 und P-8A Poseidon ebenso intensiv betrieben wird. „Uns geht es vor allem darum, bestmögliche Arbeit zu leisten. Die Boeing-Flugzeugfamilie ist ein Beleg für unsere Expertise bei der Einführung von Features, Technologien und Leistungen, die unsere Kunden verlangen“, sagte er. Auch im Bereich Commercial Aviation Services gibt es täglich neue Fortschritte. „Wir bieten die branchenweit umfassendste Auswahl an Luftfahrtdienstleistungen an, um den Bedarf unserer Kunden jederzeit und an jedem Ort zu erfüllen“, sagte Shanahan. Shanahan betonte abschliessend, dass Boeing Commercial Airplanes die technologische Weiterentwicklung zügig vorantreibt, „um unsere grossartigen Flugzeuge noch besser zu machen“.