Boeing baut neues Werk in South Carolina

Boeing wird Teile der Inneneinrichtung für den Boeing 787 Dreamliner in einem neuen Werk in South Carolina fertigen und montieren.

Die neue Anlage, Boeing Fabrication Interiors South Carolina, wird in der Nähe des Boeing 787 Dreamliner Endmontage- und Auslieferungsstandorts in North Charleston angesiedelt sein. Bis zu 150 Mitarbeiter werden bei der neuen Anlage zur Fertigung der Kabineneinrichtungskomponenten beschäftigt werden. Diese wird als Erweiterung des bereits bestehenden Interiors Responsibility Center in Everett, Washington, dienen und dabei die Vorteile eines einzelnen, integrierten Produktionssystems nutzen.