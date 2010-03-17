Boeing 787 Dreamliner und 747-8 in Farnborough
17.03.2010 RK
Schön wäre, wenn Boeing es schaffen würde, mit dem Dreamliner und dem 747 „Dash 8“ Vollfrachter im Juli an die Farnborough Air Show zu kommen.Die Online Plattform des renommiertesten Luftfahrtmagazin Flight International und mehrere Quellen in den USA, wissen zu berichten, dass Boeing ihre beiden neusten Maschinen während dem Testflugprogramm zur renommierten Farnborough Air Show schicken könnte. Nach den langen Verzögerungen wäre es höchste Zeit, die beiden Flugzeuge an einer grossen Fachmesse zu präsentieren. Die traditionsreiche Luftfahrtausstellung auf dem geschichtsträchtigen Farnborough Airport wäre ideal für den ersten Air Show Auftritt der beiden neuen Stars von Boeing. Für die Fachwelt wäre es ein deutliches Zeichen, dass der Dreamliner wie der „Dash 8“ im Flugtestprogramm zügig vorwärts kommt. Wissen Sie wo Farnborough liegt?