United Airlines will Airbus Großauftrag zurücknehmen

Dem Flugzeugbauer Airbus droht der Verlust eines Großauftrages von United Airlines über 42 Flugzeuge.

Die Bestellung der Maschinen vom Typ A319 und A320 im Wert von 2,2 Milliarden US Dollar werde höchst wahrscheinlich zurückgezogen, teilte United Airlines der Börsenaufsicht SEC mit. Falls die amerikanische Fluggesellschaft diesen Auftrag zurücknehmen würde, müsste eine Anzahlung von 91 Millionen US Dollar abgeschrieben werden. Hintergrund ist das lahmende Geschäft in der Luftfahrtbranche, ausgelöst durch die hohen Treibstoffpreise und den aufkeimenden Rezessionsängste in den USA.