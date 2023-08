United Piloten prangern CEO Lohn an

Die Piloten der amerikanischen United Airlines fordern den Verwaltungsrat auf die exzessiven Managerlöhne zu kürzen.

Die United Piloten machen es ihrem Geschäftsführer, Glenn Tilton, nicht einfach. Einmal fordern sie seinen Rücktritt und jetzt wollen sie Lohnkürzungen sehen. Die Pilotengewerkschaft forderte den Verwaltungsrat auf, den CEO Lohn auf ein vernünftiges Mass zu reduzieren. Der Geschäftsführer von United Airlines gibt sich momentan mit einer bescheidenen Lohnsumme von 10,3 Millionen US Dollar zufrieden. Der CEO von American Airlines begnügt sich mit 4,6 Millionen, der erfolgreiche Überflieger Southwest Airlines berappt für ihren CEO 1,3 Millionen und der CEO von Jet Blue muss sich mit 514.000 Dollar begnügen. Die Pilotengewerkschaft von United findet es verwunderlich, dass der schlechteste Geschäftsführer in der amerikanischen Airline Branche die höchste Lohnsumme einstreichen kann. Von den Passagieren verlange man mehr Geld für weniger Service, nun sei es langsam an der Zeit den Lohn des Geschäftsführers auf ein vernünftiges Mass zu reduzieren.