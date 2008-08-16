United Airlines ernennt neuen CFO

Ab November wird Kathryn Mikells neuer Finanzchef von United Airlines, der amtierende Jake Brace geht in Pension.

Kathryn Mikells waltet momentan als Vize Direktor im Amt für Kundenkontakte mit den Finanzinvestoren. Frau Mikells hat bei United Airlines 1994 als Finanzanalyst angefangen und steigt nun zur Finanzchefin des Konzerns auf. Jake Brace arbeitete seit 2001 als CFO bei United Airlines und begleitete die Airline zusätzlich als Verantwortlicher für die Restrukturierung durch Chapter 11. Nach dem 1. November steht Jake Brace der Flugunternehmung weiterhin als Berater zur Verfügung.