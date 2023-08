Continental und United planen Zusammenarbeit

Continental und United Airlines kündigen einen globalen Kooperationsplan an, ein nächster Schritt der grossen US Carrier mittels Allianzen die hohen Ölpreise zu bekämpfen.

Nachdem Continental sich aus den Fusionierungsgesprächen mit United zurückgezogen hatte, will sie nun beim US Department of Transportation um Beitrittsbewilligung zur Star Alliance ersuchen, der auch die United angehört. Sie werde ausserdem ihre Verträge mit SkyTeam auflösen, so Continental. Dies war nach dem Zusammenschluss von SkyTeam Mitgliedern Delta und Northwest vorhersehbar. Continental und United wollen nun Joint Ventures einführen, die es ihnen und anderen Star Alliance Member erlauben, untereinander zu kooperieren. Vorgesehen ist auch code sharing auf Inlandflügen. Die wirtschaftliche Lage bringt die amerikanischen Airlines in Bedrängnis, so dass sie alle Massnahmen ergreifen, um zu überleben.