United Airlines führt weitere Gebühren ein

United Airlines erhebt auf einigen internationalen Strecken eine zusätzliche Gebühr für das zweite Gepäckstück.

Damit folgt die Airline dem von US Airways Group Inc. und Continental Airlines vorgegebenen Trend. Auf Transatlantik- Flügen, in Uniteds Fall auf Strecken zwischen den USA, Mexiko und den Karibischen Inseln und Europa zahlen die Passagiere für ein zweites Gepäckstück neu 50 US Dollar. Ende August hatte US Airways bereits einen identischen Zuschlag eingeführt, während Continental eine US$50 Gebühr auf einige Economy Tickets erhob. UAL Corp., die Muttergesellschaft von United meldete im letzten Monat einen Rückgang der Passagierzahlen um sechs Prozent.