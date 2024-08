United Airlines Sitzplatz-Service per App äußerst beliebt

United Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: United Airlines)

Der im Frühjahr 2024 eingeführte Sitzplatz-Service über die App von United Airlines erfreut sich großer Beliebtheit.

Allein im Juli dieses Jahres wurden über 18.000 Passagiere automatisch und kostenfrei auf ihren bevorzugten Sitzplatz umgebucht – das entspricht fast 40 Prozent der Kunden, die diesen Dienst nutzen.

Und so funktioniert es: Wenn bei der Flugbuchung der Wunschsitzplatz nicht verfügbar ist, können United-Passagiere ihre Präferenzen in der App markieren und speichern – etwa am Gang oder am Fenster, mit mehr Beinfreiheit in der Sitzreihe vor einer Trennwand oder an den Notausgängen. Sobald der gewünschte Sitzplatz frei wird, erhalten die Fluggäste eine Nachricht und werden automatisch innerhalb der gleichen Buchungsklasse umgesetzt.

United bietet diese neue Möglichkeit der Sitzplatzwahl als erste und bislang einzige US-Fluggesellschaft an. Bis zu drei Millionen Menschen nutzen täglich die mobile Anwendung von United. Die Airline investiert kontinuierlich in die Weiterentwicklung der App, um das Reisen so einfach wie möglich zu gestalten.