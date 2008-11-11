Lufthansa transportiert im Oktober weniger Passagiere

Die Wirtschaftslage hat sich auch bei Lufthansa und Swiss auf die Zahlen ausgewirkt: im Oktober beförderten sie 6,3 Millionen Personen, ein Minus von 1,4%.

Die Wirtschaftslage hat sich auch bei Lufthansa und Swiss auf die Passagierzahlen ausgewirkt: im Oktober beförderten sie 6,3 Millionen Personen, ein Minus von 1,4%.