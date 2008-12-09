Lufthansa mit weniger Passagieren im November
Lufthansa Airlines meldet eine Abnahme der Passagierzahlen um 4,7 Prozent für den Monat November.
Die Einnahmen stiegen trotz schwierigen Umständen um 0,7%, dennoch sank die Auslastung in allen Regionen um 2,2 Prozentpunkte auf insgesamt 76%. Bei Lufthansa Passenger Airlines sanken sowohl die Einnahmen (-1,2%) als auch die Auslastung (-2,5 Prozentpunkte), während die Kapazität um 2,1% zunahm. Swiss erreichte bei einer Vergrösserung der Kapazität um 10,4% einen um 9,8% besseren Umsatz, wobei die Auslastung nur schwach abnahm (-0.3 Prozentpunkte). Lufthansa und Swiss transportierten zusammen 5,5 Millionen Passagiere (-2,3%). Lufthansa gab heute bekannt, dass sie die Treibstoffgebühren auf den europäischen und den Inlandflügen um 3 Euro auf 21 Euro pro Flug senken will. Auf Langstreckenflügen zahlt der Kunde neu 82 statt 92 Euro Zuschlag. Diese Reduktion ist auf allen Tickets ab dem 16. Dezember gültig.