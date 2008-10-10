Lufthansa mit steigenden Passagierzahlen

Lufthansa meldet für den September zwar mehr Fluggäste, aber eine sinkende Auslastung.

Im September konnte Lufthansa mit 6,34 Millionen 1,1% Passagiere mehr befördern als im selben Monat des letzten Jahres. Die Auslastung ging jedoch um 1,9 Prozentpunkte auf 80,1% zurück. Ohne die Zahlen der Swiss sind auch die Passagierzahlen rückläufig und betragen 5,164 Millionen (-0,4%) und die Auslastung liegt um 2,5 Punkte tiefer, nämlich bei 79,5%. Das gesamte Frachtaufkommen sank um 4,7% auf 162.000 Tonnen, während die Auslastung um 5,4 Prozentpunkte fiel und noch 61,2% betrug. Lufthansa Cargo alleine erreichte 143.000 Tonnen Fracht (-6,2%) und eine Auslastung von 63,6% (-5,8 Punkte).