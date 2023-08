US Luftfahrt stehen unter Obama Veränderungen bevor

Die Veränderungen in der amerikanischen Politik werden sich auch auf das Verkehrsdepartement DOT und die FAA auswirken.

Die Ablösung von Präsident George W. Bush durch Barak Obama wird die Schwerpunkte in der US Luft- fahrtspolitik verändern. In welche Richtung es gehen wird, ist aber unklar, sagte der ehemalige Sekretär des DOT Norm Mineta.

Obama wird die Stellen im Departement wohl neu besetzen und der FAA Verwalter Bobby Sturgell wird den Hut nehmen müssen. Bis sein Nachfolger gewählt ist, kann es gut noch ein Jahr dauern. Vielleicht wird auch der Aufbau der FAA verändert, zumal grössere Management- probleme zu erkennen sind. Der ehemalige FAA Verwalter Langhorne Bond fordert zudem, dass die Luftraumüberwachung ATC ausgegliedert wird.