US Airways kürzt 600 Stellen

US Airways muss aufgrund der tiefen Nachfrage 600 Stellen bei ihren Flughafenarbeitern abbauen.

In einem Schreiben an die Angestellten sagte COO Robert Isom, die Kürzungen würden in verschiedenen Bereichen des Flughafenbetriebes vorgenommen. Frühere Bemühungen, die US Airways Arbeiterschaft zu reduzieren, seien durch die natürliche Fluktuation fast von selber von statten gegangen. In der heutigen Wirtschaftslage sei dies jedoch nicht mehr möglich und die Airline beschäftige mehr Angestellte, als für den Betrieb effektiv nötig seien. Die amerikanische Airline Industrie wird von der grassierenden Rezession stark gebeutelt. Die Fluggesellschaften reagieren, wie überall auf der Welt, mit der Verkleinerung des Betriebs.

