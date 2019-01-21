United kauft weitere Jets bei Boeing

United Airlines Boeing 737 MAX 9

United Airlines hat während eines Finanzbriefings eine Grossbestellung bei Boeing bekanntgegeben, der Auftrag wurde bereits im Dezember an Boeing erteilt.

Die US-amerikanische Fluggesellschaft United Airlines hat laut eigenen Angaben bei Boeing einen Auftrag für 24 Boeing 737 MAX und vier Boeing 777-300ER platziert. Die Jets kosten nach den aktuellen Listenpreisen 4,5 Milliarden US Dollar. Der Auftrag wurde bereits im Dezember an Boeing erteilt und bei dem Flugzeugbauer aus Seattle bereits im Auftragsbuch namenlos unter unbekanntem Kunden geführt.

Nach dem Passagieraufkommen war United Airlines im letzten Jahr nach American Airlines, Delta Airlines und Southwest Airlines die viertgrösste Fluggesellschaft in den Vereinigten Staaten.