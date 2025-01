Jet2.com verabschiedet Boeing 757

Boeing 757-200 Jet2.com in Genf (Foto: Freek BLOKZIJL)

Am 5. Januar 2025 schickte Jet2.com die Boeing 757 auf den letzten Linienflug, dieser führte den legendären Zweistrahler von Manchester nach Genf und zurück.

Mit diesem letzten Passagierflug einer Boeing 757 bei Jet2.com endete in der Luftfahrtgeschichte Grossbritanniens eine Ära. British Airways war die erste Fluggesellschaft in England, welche im Februar 1983 eine Boeing 757 in die Flotte eingliederte. Während den vergangenen 40 Jahren hatten Millionen von britischen Passagieren das Vergnügen mit einer Boeing 757 zu fliegen. Laut Jonathan Hinkles, dem ehemaligen CEO von Loganair, wurden während der Einsatzzeit der 757 in Großbritannien 471 Millionen Passagiere auf 3,1 Millionen Flügen befördert. Die eleganten Zweistrahler von Boeing sammelten dabei insgesamt 8,1 Millionen Flugstunden. Nun ist die Zeit der Boeing 757 als Passagierflugzeug in Grossbritannien vorbei. Der Ferienflieger Jet2.com hat sich mit dem letzten Linienflug am Sonntag, den 5. Januar 2025, ebenfalls von der Boeing 757 verabschiedet. Jet2.com hat während den vergangenen zwanzig Jahren bis zu dreizehn Boeing 757 betrieben, die älteste Maschine war bei ihrer Ausflottung stolze 37 Jahre alt.