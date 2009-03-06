Turkish Airlines Absturz Zwischenbericht

Die holländische Luftfahrtbehörde hat einen Zwischenbericht zum Absturz der Boeing 737-800 von Turkish Airlines veröffentlicht.

Anzumerken ist, dass ein Fehler in einem Radarhöhenmesser nicht zu einem Absturz führen darf, die Softwareüberwachungssysteme müssten so programmiert sein, dass sie eine Fehlfunktion in einem der beiden Radarhöhenmesser mittels einer Warnung an die Cockpitbesatzung melden, damit adäquat darauf reagiert werden kann.