Trent XWB an Airbus A380 eingebaut

Das modernste und grösste Triebwerk von Rolls Royce wurde an das A380 MSN001 Testflugzeug eingebaut und wird bald in die Flugerprobung gehen.

Airbus und Rolls Royce haben das Trent XWB als Nummer zwei Triebwerk am linken Flügel des A380 MSN001 Testflugzeug eingebaut. Bei dem Trent XWB handelt es sich um den zukünftigen Antrieb für die Airbus A350 XWB Familie, welche voraussichtlich im Verlauf des nächsten Jahrs in die Flugerprobung gehen wird. Das modernste und kräftigste Triebwerk von Rolls Royce wurde im Werk Derby bereits ausgiebig am Boden getestet, bevor es jetzt in die nächste Testphase gehen kann. Der Kompressor Durchmesser des Trent XWB misst 118 Zoll (2,997 m), der Antrieb ist in der Schubklasse von 334 bis 430 Kilo Newton angesiedelt.