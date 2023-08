Thai wird Airbus A380 für 507 Passagiere auslegen

Thai Airways wird ihre sechs bestellten Airbus A380 Superjumbos mit 507 Sitzplätzen ausstatten, dies schreibt das Online Magazin Routes.

Das Magazin stützt sich auf Aussagen von Leuten aus dem Planungsstab der Fluggesellschaft. Die ersten drei Superjumbos werden voraussichtlich mit zwölf First Class Sitzplätzen, sechzig Business Class Sitzen und 435 Sitzplätzen in der Economy Class ausgestattet werden. Thai Airways hat im Juli 2009 ihre A380 Abnahmen von September 2010 auf den September 2012 verzögert, da die Fluggesellschaft während den Krisenjahren unter Liquiditätsengpässen litt und nicht in der Lage war, die bestellten A380 fristgerecht zu übernehmen. Mit dem ersten A380 wird Thai Airways zwischen Bangkok und Frankfurt verkehren, als weitere A380 Destinationen sind London Heathrow und Paris Charles de Gaulle geplant.