Thai will Stellen und Flüge kürzen

Nachdem Thai im zweiten Quartal einen Verlust von US$ 275 Millionen vermelden musste, will sie 500 Arbeiter entlassen und Strecken streichen.

Gemäss Bangkok Post soll die Airline bereits US$ 60 Millionen zurückgestellt haben, welche sie zur Entschädigung der frühzeitig pensionierten Angestellten einsetzen will. Thai meldete ausserdem, dass sie die Flüge von Bangkok nach New York und Auckland einstellen wolle. Mit diesen Massnahmen will die Airline dem schlechten Resultat des 2. Quartals entgegenwirken, sie hatte einen Verlust von US$ 275 Millionen einstecken müssen. Die Einkünfte hatten sich zwar auf 1,51 Milliarden verbessert, die Kosten kletterten jedoch ebenfalls um 34,5% auf 1,7 Milliarden.