Air Canada bestellt Airbus A220-300

Airbus A220-300 Air Canada (Foto: Air Canada)

Airbus hat einen weiteren Auftrag von Air Canada bekanntgegeben, der Flag Carrier Kanadas bestellt fünfzehn weitere Airbus A220-300.

Air Canada hat bei dem europäischen Flugzeugbauer Airbus 15 weitere A220-300 fest in Auftrag gegeben, damit steigt die Bestellung auf insgesamt 60 Maschinen dieses Typs. Air Canada hat sich im Sommer 2016 dazu entschieden, fünfundvierzig CS300 von Bombardier zu kaufen, bei diesem Auftrag wurden auch 30 Optionen eingehandelt. Heute gehört das Flugzeug zum Portfolio von Airbus und wird als Airbus A220-300 gehandelt. Air Canada betreibt bereits 30 Airbus A220-300 Maschinen.