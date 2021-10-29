Airbus mit Grossauftrag aus Indien

Airbus C295 Indian Air Force (Foto: Airbus)

Airbus kann an Indien 56 Mittelschwere Militärtransporter vom Typ C295 liefern, der Auftrag wurden am 24. September 2021 formalisiert.

Indien wird mit diesen C295 Militärtransportern ihre alten zweimotorigen HS 748 AVRO Turboprop Maschinen ersetzen. Die ersten sechzehn C295 Maschinen werden im spanischen Sevilla gebaut, die restlichen 40 Einheiten sollen bei Tata Advanced Systems (TASL) in Indien endmontiert werden.

Der mittelschwere C295 Transporter wurde aus der CASA CN-235M weiterentwickelt und kann eine Nutzlast von 9,7 Tonnen über eine Entfernung von 1.400 Kilometern transportieren. Der C295 wird durch zwei Pratt & Whitney Canada PW127G Turbopropeller Triebwerke angetrieben und kann für unterschiedlichste Transport- und Spezialaufgaben eingesetzt werden.