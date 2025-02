Test für Recycling von Enteisungsmittel

Test für Recycling von Enteisungsmittel (Foto: Flughafen Stuttgart)

Heißwasser-Glykol-Gemische für die Flugzeugenteisung werden am Flughafen Stuttgart derzeit in einem mehrmonatigen Versuch aufgefangen und wiederaufbereitet.

Die Flüssigkeiten, die beim so genannten Deicing auf Rumpf oder Tragflächen der Flugzeuge gesprüht werden, fließen über Ablaufrinnen auf dem Vorfeld in große Sammelbecken im Boden. Von dort wird das Abwasser per Tankwagen zur Kläranlage gefahren. Bei dem aktuellen Versuch wird die Flüssigkeit in einer Testanlage im Abfallwirtschaftszentrum des Airports durch Destillation konzentriert, dabei wird der Glykolgehalt auf 50 Prozent erhöht. Das 50-prozentige Glykolgemisch kann von Kläranlagen als externe Kohlenstoffquelle genutzt werden, um biologische Prozesse zu optimieren. Gleichzeitig kann so die Zahl der Transporte zur Kläranlage reduziert werden.

Der Flughafen Stuttgart trennt in seinem betriebseigenen Abfallwirtschaftszentrum über 60 verschiedene Abfallsorten, die Verwertungsquote liegt bei 98 Prozent. Der aktuelle Test zum Recycling der Enteisungsmittel wird in Zusammenarbeit mit der schwedischen Firma Vilokan durchgeführt, einer Unternehmensgruppe für Umwelttechnologie und Recycling.