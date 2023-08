TUI storniert Bestellung bei Boeing

Der Reiseveranstalter TUI Travel will einen Teil seiner 787 Dreamliner Bestellung rückgängig machen.

Gestern gab das Unternehmen bekannt, dass sie von den 23 ursprünglich bestellten Boeing 787 nur noch 13 in Empfang nehmen möchte. Für die restlichen zehn plus drei zusätzliche Flugzeuge des gleichen Typs will sie dafür Kaufoptionen erstehen. TUI liess verlauten, sie habe bereits Gespräche mit Boeing über die Änderungen geführt. Mit der Stornierung will sie ihr Langstreckenangebot flexibler gestalten. Die erste Boeing 787 wird Anfang 2012 erwartet.

