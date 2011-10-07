Qantas finalisiert Grossauftrag bei Airbus

Airbus und Qantas gaben heute bekannt, dass der Grossauftrag über 110 Single Aisle Jets aus der Airbus A320 Familie unter Dach und Fach gebracht wurde.

Die Bestellung wurde durch Qantas bereits im August 2011 angekündigt und jetzt mit Airbus finalisiert. Qantas hat bei dem europäischen Flugzeugproduzenten 78 Airbus A320neo und 32 Airbus A320 bestellt. Die Maschinen werden in die neu zu bildende Premium Airline von Qantas und in die Tochterunternehmung JetStar eingebracht.