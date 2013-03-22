Airbus A320neo Familie knackt die 2000er Marke

Vor gut zwei Jahren hat Airbus den A320neo angekündigt, jetzt hat der europäische Flugzeugbauer für die überarbeiteten Single Aisle Jets bereits mehr als 2000 Bestellungen in den Auftragsbüchern.

Innerhalb nur einer Woche wurde der europäische Flugzeughersteller mit drei grossen Bestellungen beglückt. Am 14. März bewilligte der Verwaltungsrat der deutschen Lufthansa den Kauf von 70 Jets aus der A320neo Familie, einen Tag später gab Turkish Airlines eine Grossbestellung über 75 Verkehrsflugzeuge aus der A320neo Familie bekannt und am 18. März erfolgte der Grossauftrag von Lion Air, der ein Total von 174 Maschinen aus der A320neo Familie beinhaltete. Mit diesem Auftrag stieg der Bestellungsüberhang auf 2179 Maschinen.