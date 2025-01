TAP mit neuer Destination in Brasilien

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

Neues Ziel von TAP Air Portugal im Süden Brasiliens, der portugiesische Flag Carrier fliegt neu nach Florianópolis & Santa Catarina.

Die 1726 gegründete Stadt Florianópolis zählt zu den malerischsten Städten Brasiliens. Die geschichtsreiche Hauptstadt des Bundesstaats Santa Catarina – von den Einheimischen kurz Floripa genannt – liegt hauptsächlich auf der gleichnamigen Insel, teilweise auf dem Festland. Die größte Hängebrücke Brasiliens verbindet die beiden Stadtteile.

Eine abwechslungsreiche Landschaft aus Mangroven, Lagunen, Dünen, Hügeln und kleinen Inseln prägt die Küste dieser Region, die für ihre traumhaften Strände bekannt ist. Kein Wunder, dass hier der Tourismus gedeiht und die Stadt auch ein beliebtes Ziel für Feinschmecker ist, die in den zahlreichen Restaurants die große Auswahl an Meeresfrüchten genießen. Vor allem in den Sommermonaten tobt hier das Leben – bei unzähligen Straßenfesten, in den vielen Bars und an den beliebten Stränden.

Deutsche Einwanderer haben Spuren hinterlassen

Im Jahr 1514 landeten erstmals portugiesische Seefahrer an der Insel, die zuvor ausschließlich von den Ureinwohnern, den Carijó-Indianern, bevölkert war. In den folgenden Jahrhunderten kamen vor allem Siedler von den Azoren und von Madeira nach Santa Catarina. Die Einwanderungswellen im 19. und 20. Jahrhundert brachten auch viele deutsche Emigranten in die Region, deren kultureller Einfluss bis heute spürbar ist. Fachwerkhäuser und deutsche Architektur lassen sich im kleinsten Bundesstaat Brasiliens ebenso entdecken wie kulinarische Einflüsse – Besucher sollten sich nicht wundern, wenn ihnen im Café plötzlich Schwarzwälder Kirschtorte angeboten wird. Und in Blumenau, einer der größeren Städte Santa Catarinas, wird alljährlich das zweitgrößte Oktoberfest außerhalb Deutschlands gefeiert. Tatsächlich sind noch heute etwa 40 Prozent der Bevölkerung des Bundesstaats Deutsch-Brasilianer.

Was man sich in Florianópolis ansehen sollte

Das Historische Viertel

Mit Kopfstein gepflasterte Straßen und Kolonialarchitektur prägen das historische Zentrum der Stadt. Sehenswert sind u.a. die prächtige Kathedrale Metropolitana, diverse grüne Parks, belebte Plätze und Museen wie das Museu Histórico de Santa Catarina.

Der Mercado Público

In den großen Markthallen gibt es eine große Auswahl an Meeresfrüchten, frischem Fisch, Obst und Gemüse. Viele Besucher kommen aber vor allem wegen des guten Essens in die zahlreichen Bars und Restaurants im Markt. Gleich nebenan, in der neoklassizistischen Casa da Alfândega, dem ehemaligen Zollgebäude, kann man wunderschönes Kunsthandwerk kaufen.

Die Praca XV de Novembro

Der begrünte Platz ist beliebter Treffpunkt inmitten der Großstadt. Alte Männer treffen sich hier gerne zum Schachspiel oder zum Austausch der lokalen Neuigkeiten. Sein Mittelpunkt ist die Figueira Centenária, ein riesiger hundertjähriger Feigenbaum, der auch als Symbol von Floripa gilt. Viele Einheimische glauben an die Sage, dass, wer viermal um den Platz herumläuft, seine große Liebe finden wird. Ein Glück, dass der Platz nicht allzu groß ist...

Die Hercílio-Luz-Brücke

Bevor im Jahr 1926 die Hercílio-Luz-Brücke gebaut wurde, kam man nur mit dem Boot vom Festland auf die Insel Santa Catarina. Zwischen zwei 75 Meter hohen Türmen spannt sich die 819 Meter lange Hängebrücke, die größte Brasiliens. Nachdem sie nach 1991 lange Jahre wegen Sicherheitsmängeln geschlossen war, ist sie seit 2019 wieder geöffnet und aufgrund ihrer beeindruckenden Architektur ein beliebtes Fotomotiv.

Das Forte Santana

Das antike Fort liegt direkt am Fuß der Hercílio-Luz-Brücke. Das Forte Santana wurde 1761 auf einer Anhöhe an der Meerenge zwischen Insel und Festland zur Verteidigung der Stadt erbaut. Heute beherbergt das weiß getünchte Gebäude ein Museum, in dem historische Landkarten der Region und alte Fotografien der Festung zu sehen sind.

Austern und Samba – genießen und feiern

Dank der Lage am offenen Meer und der geschützten Gewässer zwischen der Insel Santa Catarina und dem Festland eignet sich die Gegend um Floripa ideal für Fischfang und die Zucht von Meeresfrüchten, und das macht die Region zum begehrten Ziel von Feinschmeckern. Der Großraum Florianópolis hat sich zum wichtigsten Zentrum für Austernzucht in Brasilien entwickelt, 90 Prozent aller brasilianischen Austern kommen aus dieser Region. In den beiden Dörfern Ribeirão da Ilha und Santo Antônio de Lisboa können sich Besucher über die Austernzucht informieren – und die edlen Muscheltiere danach in traditionellen Restaurants mit Meerblick verkosten.

Auch sonst kommen Gourmets in den zahlreichen Restaurants mit nationaler und internationaler Küche auf ihre Kosten. Ob Krabben oder portugiesischer Arroz de Marisco, ob Pasta und Pizza, ob Sushi oder bestes Fleisch vom Grill – die Auswahl ist enorm!

Nach dem Dinner kann man sich dann ins Nachtleben stürzen: Sei es in einem Beachclub, einer hemdsärmeligen Samba-Bar oder einem mondänen Nachtclub – hier findet jeder sein Vergnügen. Und: Santa Catarina gehört zu den sichersten Städten Brasiliens.

Ein Strand? Nein – 42 Strände!

Florianópolis hat verschiedene Arten von Stränden. Es gibt perfekte Strände für Wassersportler wie Surfer, Kitesurfer und Segler – etwa Joaquina und Praia Mole. Es gibt Strände wie Daniela für Familien mit ruhigerem Wasser. Es gibt Strände für Naturfreunde, etwa Campeche, wo man auch ein ökologisches Schutzgebiet und eine archäologische Stätte besuchen kann. Und es gibt sehr beliebte Strände wie die Praia Jurerê Internacional, die ein Treffpunkt vieler junger Leute ist und ein lebhaftes Nachtleben bietet.

Nicht zuletzt ist die Ilha de Santa Catarina auch das neue Partymekka der Schönen und Reichen Südamerikas. Das liegt bestimmt an den vielfältigen Möglichkeiten, bei einer angenehmen Meeresbrise Sonne tanken zu können.

Ob lebhafter Surferstrand wie die Praia de Canasvieras, ob Party-Locations wie die berühmte Praia Joaquina oder ob Einsamkeit wie an der Praia do Moçambique – rund um Floripa findet jeder seinen Lieblingsstrand mit feinem, weißem Sand und klarem Wasser.

Und wenn es nicht das Meer sein soll, gibt es ja auch noch die 15 Quadratkilometer große Lagoa da Conceição, dengrößten See der Insel, gelegen zwischen Dünen, Bergen und Stränden. Die Besucher genießen hier Freizeitmöglichkeiten im und auch außerhalb des Wassers. Liebhaber verschiedenster Wassersportarten, wie Windsurfing, Kitesurfing, Segeln, Kajaking und Jet Ski finden hier perfekte Möglichkeiten. Und am Abend steppt in den Restaurants und Bars entlang des Ufers der Bär...

Aktivitäten für alle

Genug am Strand gelegen oder auf dem Surfboard gestanden? Dann gibt es in und um Florianópolis jede Menge weitere Möglichkeiten, sich beim Sport zu verausgaben oder die faszinierende Natur kennenzulernen.

Zum Beispiel bei der Walbeobachtung. Im Winter der Südhalbkugel – also zwischen Juni und November – ziehen hunderte junge Glattwale von den eisigen Gewässern Patagoniens hinauf bis nach Santa Catarina, wo sie im relativ flachen Wasser geschützt aufwachsen können. Vom Boot aus ein beeindruckendes Schauspiel!

Wer sich eher für gefiederte Tiere interessiert, kann in den tropischen Wäldern beim Birdwatching z. B. seltene Tukane beobachten. Auf der Insel Catarina wurden insgesamt fast 300 verschiedene Vogelarten gezählt.

Und dann gibt es rund um die Stadt noch unzählige Gelegenheiten, Wander- und Trekkingtouren, Rafting-Touren oder Kletter- und Mountainbiketouren zu unternehmen.

Eine Vielzahl spezialisierter Veranstalter unterstützt Besucher vor Ort mit Leih-Material und bietet geführte, gut organisierte Touren an.

Beste Reisezeit

Als beste Reisezeit für Florianópolis gelten die Sommermonate von Dezember bis Februar. Dann ist das Wetter optimal für einen entspannten Strand- und Sightseeing-Urlaub. Die Temperaturen liegen in der Regel zwischen 25 und 30 Grad, der Südatlantik ist angenehm warm

Hinkommen

TAP Air Portugal fliegt seit dem 3. September 2024 dreimal wöchentlich (dienstags, donnerstags und samstags) direkt von Lissabon zum Hercílio Luz International Airport in Florianópolis. Tickets können in Reisebüros oder über flytap.com gebucht werden.