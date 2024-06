TAP mit neuer Verbindung nach Florianópolis

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

Die portugiesische Airline TAP Air Portugal fliegt ab diesem Herbst von Lissabon dreimal pro Woche in die Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates S. Catarina.

TAP Air Portugal wird ab dem 3. September 2024 Florianópolis, die Hauptstadt des Bundesstaates Santa Catarina im Süden Brasiliens anfliegen. Die Fluggesellschaft wird dann drei wöchentliche Flüge zwischen Lissabon und Florianópolis - Hercílio Luz International Airport anbieten.

Die Wahl von Florianópolis als zwölftes Ziel von TAP in Brasilien stärkt das Streckennetz zwischen den wichtigen Märkten Brasilien und Europa weiter. Allein ab Deutschland, Österreich und in der Schweiz fliegt die TAP ab insgesamt acht Destinationen über Lissabon bzw. Porto nach Brasilien: Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, München, Wien, Zürich und Genf. Tickets für Flüge nach Florianópolis sind ab heute auf flytap.com und in Reisebüros erhältlich. Die Preise für Hin- und Rückflug beginnen ab den DACH-Destinationen bei 599 Euro einschließlich aller Steuern.

TAP fliegt mit einem Airbus A330-200 mit insgesamt 269 Sitzplätzen, 244 in der Economy Class und 25 in der Business Class, nach Florianópolis in Santa Catarina. Die Flugzeit wird rund 11 Stunden betragen.

Die Flüge zwischen Lissabon und Florianópolis finden dienstags, donnerstags und samstags statt. Sie starten in Lissabon zwischen 10:10 und 10:50 Uhr und kommen in Florianópolis zwischen 17:15 und 17:55 Uhr an. In der Gegenrichtung starten die Flüge von der Hauptstadt Santa Catarinas zwischen 19:35 und 20:40 Uhr und erreichen die portugiesische Hauptstadt am nächsten Tag zwischen 9:50 und 10:55 Uhr.

Luís Rodrigues, CEO von TAP, „zog die Aufnahme des Fluges in den Bundesstaat Santa Catarina schon seit einiger Zeit in Betracht. Für TAP ist es sehr wichtig, dass wir die Aufnahme dieser neuen Strecke auf einen Zeitpunkt vorverlegen konnten, an dem der Süden Brasiliens sie aufgrund der Katastrophe in Rio Grande do Sul und der Schließung des Flughafens Porto Alegre so dringend benötigt.“

"Eine Erhöhung des Angebots auf unserem größten Markt, nämlich Brasilien, ist für uns selbstverständlich und unser Ziel. Mit dieser neuen Strecke unterstreicht TAP ihr Engagement, weiter zu investieren, um für europäische als auch brasilianische Kunden die Fluggesellschaft ihrer Wahl zu sein", so Luis Rodrigues abschließend.

Die neue Strecke nach Florianópolis ermöglicht es TAP, trotz der Einstellung der Flüge nach Porto Alegre die Rekordzahl an Flügen während des europäischen Sommers beizubehalten. In diesem Zeitraum bietet TAP 95 wöchentliche Flüge an, durchschnittlich mehr als 13 Flüge pro Tag, die von 11 brasilianischen Bundeshauptstädten aus starten.

Insgesamt gibt es 12 Städte in Brasilien (14 Strecken von Lissabon und Porto), die TAP direkt mit Portugal verbindet. Die Airline fliegt direkt von São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife, Salvador und Florianópolis nach Lissabon und von Porto nach São Paulo und Rio de Janeiro.

TAP wurde von den World Travel Awards in Anerkennung ihres hervorragenden Service 10 Jahre in Folge zur führenden europäischen Fluggesellschaft nach Südamerika gewählt. Außerdem erhielt sie den MICE Award für die beste europäische Fluggesellschaft.

Über TAP Air Portugal

TAP ist die führende portugiesische Fluggesellschaft und seit 2005 Mitglied der Star Alliance. TAP fliegt seit 1945 und führt über das Drehkreuz Lissabon Flüge aus ganz Europa nach Afrika, Nord-, Mittel- und Südamerika durch.

TAP Air Portugal ist die weltweit führende Fluggesellschaft zwischen Europa und Brasilien. In diesem Sommer bietet TAP über 1250 Flüge pro Woche zu 84 Städten in 30 Ländern über ihr Streckennetz an, das sechs Flughäfen in Portugal, neun in Nordamerika, 13 in Mittel- und Südamerika, 14 in Afrika und im Nahen Osten und 43 in Europa

(außerhalb Portugals) umfasst.

TAP hat sich klar dazu bekannt, ihre Flotte zu modernisieren und ihren Kunden das beste Produkt der Branche zu bieten. Die portugiesische Fluggesellschaft betreibt eine der jüngsten Flotten der Welt, die ausschließlich aus Airbus-Flugzeugen der nächsten Generation von Airbus besteht: A320neo, A321neo, A321LR und A330neo, die sich durch höhere Effizienz und niedrigere Emissionswerte auszeichnen. In ihrer Regionalflotte (TAP Express) nutzt TAP außerdem Maschinen von Embraer.

TAP Air Portugal ist nach Airline Ratings die sicherste Fluggesellschaft Europas und die sechstsicherste der Welt.

TAP Air Portugal wurde 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 mit dem World Travel Award als Europas führende Fluggesellschaft nach Afrika und als Europas führende Fluggesellschaft nach Südamerika ausgezeichnet.