Attraktive Preise bei TAP Air Portugal

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

Mit TAP Air Portugal im neuen Jahr günstig abheben, dies machen Top-Angebote für Flüge nach Portugal, Nordamerika, Afrika und Brasilien möglich.

TAP Air Portugal startet mit attraktiven Preisen ins neue Jahr. Zwischen dem 9. und 19. Januar bietet die portugiesische Airline sehr günstige Flüge an: nach Portugal ab 179 Euro, nach Marokko ab 199 Euro und zu anderen afrikanischen Zielen ab 389 Euro, darunter Kapverden, Gambia, Mosambik und São Tomé e Príncipe.

Tickets in die USA sind schon ab 389 Euro, nach Kanada ab 449 Euro und nach Brasilien ab 569 Euro erhältlich. Flüge nach Mexiko kosten ab 469 Euro und nach Venezuela ab 599 Euro. Alle Preise verstehen sich inklusive Steuern und Gebühren.

Deutschland - ab Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München

Lissabon: ab 179 Euro

Azoren: ab 259 Euro

Madeira: ab 169 Euro

Nordamerika: ab 389 Euro

Brasilien: ab 569 Euro

Österreich - ab Wien

Portugal: ab 149 Euro

Azoren: ab 279 Euro

Madeira: ab 169 Euro

USA: ab 499 Euro

Brasilien: ab 599 Euro

Schweiz – ab Zürich und Genf

Portugal: ab 119 CHF

Azoren: ab 209 CHF

Madeira: ab 199 CHF

USA: ab 399 CHF

Brasilien: ab 569 CHF

Flugtickets können vom 9. bis zum 19. Januar für Reisen vom 15. Januar bis zum 15. Mai 2025 erworben werden (außer für den Zeitraum vom 7. bis zum 22. April 2025). Die Preise gelten nur für Flüge, die von TAP durchgeführt werden.

Bei Flügen mit Zwischenstopp in Lissabon können TAP-Passagiere zudem das attraktive Stopover-Programm für einen Aufenthalt von bis zu 10 Tagen in der portugiesischen Metropole nutzen.

Alle Informationen und Konditionen der Aktion gibt es unter www.flytap.com oder in Reisebüros.

Über TAP Air Portugal

TAP ist die führende portugiesische Fluggesellschaft und seit 2005 Mitglied der Star Alliance. TAP fliegt seit 1945 und führt über das Drehkreuz Lissabon Flüge aus ganz Europa nach Afrika, Nord-, Mittel- und Südamerika durch.

TAP Air Portugal ist die weltweit führende Fluggesellschaft zwischen Europa und Brasilien. In diesem Sommer bietet TAP über 1250 Flüge pro Woche zu 84 Städten in 30 Ländern über ihr Streckennetz an, das sechs Flughäfen in Portugal, zehn in Nordamerika, 12 in Mittel- und Südamerika, 13 in Afrika und im Nahen Osten und 39 in Europa (außerhalb Portugals) umfasst.

TAP hat sich klar dazu bekannt, ihre Flotte zu modernisieren und ihren Kunden das beste Produkt der Branche zu bieten. Die portugiesische Fluggesellschaft betreibt eine der jüngsten Flotten der Welt, die ausschließlich aus Airbus-Flugzeugen der nächsten Generation von Airbus besteht: A320neo, A321neo, A321LR und A330neo, die sich durch höhere Effizienz und niedrigere Emissionswerte auszeichnen. In ihrer Regionalflotte (TAP Express) nutzt TAP außerdem Maschinen von Embraer.

TAP Air Portugal ist nach Airline Ratings die sicherste Fluggesellschaft Europas und die sechstsicherste der Welt.

TAP Air Portugal wurde 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 mit dem World Travel Award als Europas führende Fluggesellschaft nach Afrika und als Europas führende Fluggesellschaft nach Südamerika ausgezeichnet.